Il Mantova torna in Serie B dopo 14 anni: decisivo il pareggio del Padova

Si rivede il Mantova in Serie B: l'ultima volta nel 2010

L'ultima volta dei lombardi in B risale alla stagione 2009/2010: in quell'occasione il club retrocesse in Lega Pro ma non riuscì ad iscriversi per il fallimento societario. In quest'annata, invece, il percorso degli uomini di Possanzini è stato netto: solo tre sconfitte e 67 gol fatti in 34 partite.