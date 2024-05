Benevento-Triestina diretta ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Benevento-Triestina, la cronaca

L'1-1 dell'andata permette al Benevento di Gaetano Auteri di avere due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Alla Triestina di Bordin, infatti, serve vincere nei 90 minuti per passare il turno, con qualsiasi risultato. L'arcobaleno disegnato da Lanini al "Nereo Rocco" ha confermato il potenziale offensivo dei sanniti, che hanno chiuso al terzo posto il loro campionato nel girone C. Gli alabardati, invece, hanno vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi, con l'esonero di Attilio Tesser all'alba del nuovo anno solare e un avvio complicato con la successiva gestione tecnica. Poi, è venuta fuori l'unione di intenti dello spogliatoio friulano, accompagnata da risultati importanti e dal ritorno nel meraviglioso impianto sportivo triestino, dopo aver giocato per mesi a Fontanafredda. D'altro canto, i giallorossi non possono permettersi di uscire al primo turno di questi playoff, avendo messo nel mirino la Serie B, dopo la sciagurata annata 2022/23. Auteri non avrà a disposizione lo squalificato Pinato, appiedato per 4 turni dal giudice sportivo, mentre Bordin dovrà rinunciare a Giuseppe Agostino, portiere titolare che si è infortunato nel primo round del doppio confronto con la Strega.