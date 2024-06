Sapete chi è l'erede di Totti? Ecco il giocatore più longevo d'Italia

Il record di Paroni: il comunicato

Questo il comunicato del club: "Nessuno in Italia come lui. A luglio Andrea Paroni inizierà la stagione numero 17 con la maglia dell’Entella, un record a livello nazionale per un calciatore professionista in attività. Bandiera, simbolo, punto di riferimento. Dalle prime parate nel campionato 2008/2009 nei dilettanti, sino ad arrivare al gol di Casale, alle due promozioni in B, alla notte di Marassi e a quella dell’Olimpico di Roma. Tutto questo è Andrea Paroni. Una vita in biancoceleste con il numero 1 sulla schiena. Una storia che proseguirà anche nella stagione 2024/2025 per scrivere nuove pagine insieme".