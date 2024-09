Novara, morto il ds Argurio dopo un malore: il messaggio di cordoglio

Drammatica notizia nel mondo della Serie C: all'età di 52 anni, è morto il direttore sportivo del Novara Christian Argurio. Aveva collaborato per anni con Pietro Lo Monaco, specialmente a Catania, lavorando anche nella Juventus con Antonio Conte in panchina. Rinviata all'1 ottobre la gara in programma in questo weekend contro la Pro Patria.