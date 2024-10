Foggia, accettate le dimissioni di Capuano: è ufficiale

Ezio Capuano non è più l'allenatore del Calcio Foggia 1920. L'ex tecnico del Taranto, arrivato per sostituire l'esonerato Massimo Brambilla lo scorso 27 settembre, ha rassegnato le dimissioni da responsabile della prima squadra rossonera dopo il ko di Potenza con il Sorrento di Barilari. "Per la prima volta non ho inciso", ha ammesso nell'immediato post partita del "Viviani", confermando le problematiche emerse sul campo in queste settimane. Per Capuano, due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, maturata proprio contro il "suo" Taranto.