Facundo Lescano ha sostenuto gli esami pre acquisto con esito positivo. L’attaccante argentino classe ‘96 passa dal Trapani all’Avellino. Carriera in Lega Pro in crescendo, ultimi sei anni ha raggiunto sempre la doppia cifra e nelle ultime tre vicino ai venti gol stagionali. Nella stagione in corso ha all’attivo 23 partite e 17 gol. Con Patierno forma una coppia da 40 gol, obiettivo promozione.

