Turris-Taranto rinviata, ora è ufficiale: club a rischio esclusione

Caos in Serie C. È ufficiale il rinvio di Turris-Taranto , sfida valida per la 30esima giornata del girone C. La Lega Pro , presieduta da Matteo Marani, ha scelto di "bloccare" preventivamente anche gli impegni dei corallini, che rischiano l'estromissione dal campionato proprio come la società pugliese, recentemente deferita dalla Procura Federale al TFN . Per i rossoblù, invece, si tratta del secondo turno di riposo forzato dopo quello osservato contro il Crotone nell'ultimo weekend.

Turris-Taranto rinviata: ora è ufficiale

Turris e Taranto sull'orlo del baratro. Rischia di essere terminato in anticipo il campionato 2024/25 delle due squadre del girone C di Serie C, attualmente al penultimo e all'ultimo posto in classifica, complici le pesanti penalizzazioni arrivate nei mesi scorsi. Oggi, dopo l'avviso di chiusura indagini recapitato ai corallini in data 4 marzo, la Lega Pro ha disposto ufficialmente "il rinvio della gara del Campionato Serie C NOW Turris-Taranto, già programmata per il giorno sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi". Nelle prossime ore, in casa Turris, si chiuderà anche la finestra che consente di presentare le memorie difensive, prima del deferimento e della successiva sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Per i due club, qualora venisse accertata la seconda inadempienza consecutiva, scatterebbe l'esclusione dal campionato corrente, con il conseguente annullamento di risultati e tabellini finora registrati da Turris e Taranto.