Casertana, ufficiale il ritorno di Iori: sostituisce Pavanel

Nuova rivoluzione tecnica in casa Casertana , a sette giornate dalla fine della regular season. A due mesi dal suo esonero, Manuel Iori ha accettato di tornare in sella per guidare i falchetti verso l'obiettivo salvezza. L'ex capitano del Cittadella sostituisce Massimo Pavanel , sollevato dall'incarico all'indomani della sconfitta incassata dalla formazione rossoblù contro il Team Altamura nel turno infrasettimanale.

Casertana, richiamato Iori: sostituisce l'esonerato Pavanel

Massimo Pavanel non è più l'allenatore della Casertana. La società del presidente Giuseppe D'Agostino ha scelto di esonerare l'ex tecnico del Padova nella mattinata odierna, per poi affidare nuovamente la panchina a Manuel Iori, già pronto per l'allenamento pomeridiano di oggi. Questa la nota con cui la Casertana ha annunciato ufficialmente il ritorno del classe '82 originario di Varese, che era stato sollevato dall'incarico lo scorso gennaio: "La Casertana FC - si legge - comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della prima squadra a Manuel Iori. L’allenatore dirigerà la seduta di allenamento in programma nel pomeriggio allo stadio Pinto". Domenica, alle ore 20.30, il primo impegno con il Sorrento davanti al pubblico di casa. L'obiettivo è centrare direttamente la salvezza, senza passare per il playout che oggi vedrebbe i campani opposti al Messina di Banchieri.