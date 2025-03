Avellino, via alla volata per la promozione diretta

C’è ancora chi lo critica, ma Raffaele Biancolino tira dritto: per lui parlano i numeri. Da quando lo ha preso in consegna, l’Avellino sta volando: eppure sui social non gli vengono risparmiati giudizi negativi. Al netto della cancellazione dei risultati contro Turris e Taranto, il tecnico subentrato a Michele Pazienza ha totalizzato 61 punti nelle 26 gare in panchina, con l’impressionante media di 2,34 a partita, un ritmo che nessuno è riuscito a registrare finora in questa stagione, anche in categorie superiori, fatta eccezione per il Padova di Andreoletti. Biancolino, con la mentalità di attaccante, inoltre, ha reso l’Avellino una macchina da gol. Detratti quelli segnati contro le due formazioni escluse, restano 51 reti all’attivo (solo il Crotone ha fatto meglio, con 52) equamente suddivise in casa (26) e in trasferta (25) con una media realizzativa di 1,82 a partita. Solo 22 i gol incassati (il record è del Monopoli, con 19) ma soprattutto una differenza reti (29), di gran lunga superiore a ogni altra squadra, considerando che la seconda formazione, in tale graduatoria, è la capolista Cerignola con un divario di 18 gol tra reti realizzare e incassate.