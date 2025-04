Per l’Avellino c’è profumo di Serie B

Un altro sold out al Partenio, dopo quello registrato per il derby vinto contro il Benevento. In meno di due ore esaurita la scorta dei 2900 tagliandi disponibili. Si, perché quest’anno i tifosi non hanno voluto rischiare di perdere l’appuntamento allo stadio, in 6.100 si sono muniti dell’abbonamento per tempo. Oltre novemila spettatori in uno stadio ormai divenuto troppo piccolo per contenere la folla degli appassionati. E pensare che, ai tempi della serie A, si registravano pure 46.000 presenze nello stesso impianto dove adesso restano desolatamente vuoti alcuni settori per il mancato adeguamento alle restrittive norme di sicurezza. Penultimo turno casalingo con la folla irpina pronta a spingere la squadra verso il sospirato ritorno in serie B, quella categoria sottratta beffardamente all’Avellino il 7 agosto 2018 quando la definitiva pronuncia del Tar laziale sentenziò l’esclusione del club per una fidejussione regolarizzata in ritardo rispetto alla scadenza. Una storia che, alla luce di quanto s’è registrato proprio nel girone C della Lega Pro, fa sorridere, considerando i casi di Taranto e Turris estromesse nel corso della stagione dopo averne avallato le iscrizioni.