L'Avellino torna in Serie B: festa al 'Viviani' dopo la vittoria contro il Sorrento

POTENZA - Avellino in festa a Potenza dove, grazie al successo per 2-1 contro il Sorrento sul campo neutro del 'Viviani' (gol di Russo e Lescano nel primo tempo, poi nella ripresa quello dei 'padroni di casa' siglato da Rossetti), gli irpini del tecnico Biancolino hanno ottenuto con un turno d'anticipo l'aritmetica certezza del primo posto nel girone C di Serie C e della conseguente promozione in Serie B , dalla quale fu estromesso circa 7 anni fa per una fidejussione perfezionata poche ore dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dalla Figc (del 7 agosto 2018 la sentenza con cui il Tar del Lazio decretò la cancellazione dalla mappa calcistica della società, costretta così a ripartire dai dilettanti con un nuova denominazione e un numero di matricola diverso da quello attribuito nel lontano 1912).

L'Avellino torna in B dopo 7 anni di attesa

La nuova società calcistica denominata Calcio Avellino SSD centrò subito la promozione in C con tanto di scudetto in serie D, poi però sei tormentate annate in Lega Pro rincorrendo puntualmente la promozione in B, arrivata invece in questa stagione. Una stagione iniziata male, tanto da provocare una rivoluzione tecnica, a fine settembre: via il direttore tecnico Giorgio Perinetti che aveva costruito la squadra e scelto il tecnico che la stava guidando. Tre punti nelle prime cinque gare decretarono infatti anche l'esonero di Michele Pazienza (allenatore che ha vissuto pure il licenziamento a Benevento, in questa stessa stagione) con l'Avellino affidato a Raffaele Biancolino, capace di creare subito entusiasmo nel gruppo, rimodellandolo e rendendolo granitico e competitivo attraverso gli innesti di gennaio.

Il capolavoro del tecnico Biancolino

Una marcia sontuosa per l'allenatore della Primavera che aveva preso in consegna un Avellino al terz'ultimo posto in classifica, rendendolo una portentosa e inarrestabile macchina da gol e conducendolo fino alla vetta del girone C della Lega Pro, con una media di 2,44 punti a partita, un rendimento che nessun altro allenatore è riuscito a registrare nel calcio professionistico. Protagonista di quattro promozioni in B indossando la maglia dell'Avellino, l'ex attaccante Bianczolino ne ha conquistata ora un'altra da allenatore, al suo esordio in Serie C, con un bilancio di 21 vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta.

Festa al 'Partenio' e tra le vie di Avellino, tra caroselli e fuochi d'artificio

L'Avellino è in Serie B con un turno di anticipo e gli irpini, seguiti da circa 1000 tifosi, verranno scortati al ritorno da Potenza fino al 'Partenio' dove continuerà la festa biancoverde mentre al termine della partita è esplosa la festa in città con migliaia di tifosi in strada ad attendere il rientro della squadra tra caroselli d'auto e fuochi d'artificio. Oltre duemila le persone che hanno seguito la partita dal maxischermo installato dal Comune di Avellino allo stadio "Partenio-Lombardi". Domani (20 aprile) nelle edicole di Avellino un'edizione speciale del Corriere dello Sport-Stadio per celebrare la fantastica promozione in Serie B.