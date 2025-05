Messina retrocesso in Serie D, il Foggia vince i playout ed è salvo

Il Foggia centra la salvezza e resta in Serie C, mentre il Messina perde il doppio confronto e retrocede in D. Questo l'esito dei playout nel girone C, in virtù dello 0-0 dell'andata e dell'1-0 maturato allo stadio "Zaccheria", al termine di una gara ricca di colpi di scena. Dal gol partita di Emmausso alla rete annullata a Mazzocco per un fuorigioco millimetrico, con l'ausilio del Var, fino al rigore fallito da Luciani.