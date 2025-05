Serie C, il tribunale decreta il fallimento della Lucchese: la società andrà in vendita  

Lucchese, tempi stretti per la nuova iscrizione

Si tratta del quarto fallimento in diciassette anni per il calcio rossonero. La decisione del tribunale, secondo quanto riportato, è arrivata in base a più istanze di fallimento, presentate da alcuni fornitori, dal Comune e anche dai giocatori, che non percepiscono gli stipendi da mesi. L'assessore allo sport Fabio Barsanti ha dichiarato, come riportato dall'ANSA: "Il tribunale ha recepito l'urgenza della situazione, ora iI fallimento consente di aprire la strada, sotto la curatela, a un'asta per trovare nuovi acquirenti della società". Tempi stretto, però. La scadenza per l'iscrizione al nuovo campionato è fissata al 6 giugno, con il 5 giugno la data per depositare i documenti. Per proseguire in Serie C, servirà costruire una società ex novo, oltre a sanare i debiti, stimati su circa 2 milioni di euro. Attualmente, la società di mediazione creditizia Affida srl, che al momento è sponsor dei rossoneri, ha dichiarato nel corso dell'udienza prefalimmentare di esere disponibile a rilevare il ramo sportivo, garantendo gli stipendi e versando i contributi arretrati.