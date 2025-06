Il Pescara si avvicina alla Serie B: Letizia decide la finale d'andata contro la Ternana

Il Pescara vince la finale d'andata dei playoff di Serie C contro la Ternana e vede la promozione: 1-0 al Liberati, decide il gol di Letizia. Alla squadra di Baldini basterà anche un pareggio all'Adriatico per il ritorno in Serie B che manca da quattro anni. La partita della Ternana si mette subito in salita per l'espulsione al 12' di Vallocchia, che salterà la finale di ritorno: il centrocampista degli umbri entra in completo ritardo su Squizzato e lascia i suoi in dieci.