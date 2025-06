Serie C, Spal esclusa insieme alla Lucchese: c'è l'interesse dell'Inter

La FIGC ha ufficializzato l’ esclusione della Spal e della Lucchese dal prossimo campionato di Serie C . Il club ferrarese non ha presentato ricorso dopo la mancata concessione della Licenza Nazionale, mentre per la Lucchese è stata decisiva l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Gravina: "Interesse dell'Inter per la seconda squadra"

"So che c’è un interesse dell’Inter per la seconda squadra, in termini scadranno il 18 luglio", ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina al termine del Consiglio.

Le altre seconde squadre

Dopo Juventus Next Gen, Atalanta Under e il Milan Futuro, quindi anche l'Inter potrebbe decidere di avere una seconda squadra che militerebbe in uno dei tre gironi della Serie C 2025/26.