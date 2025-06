Furia Salernitana, Iervolino contro tutti: "Siamo stati calpestati". L'intervista esclusiva

SALERNO (dall’inviato) - Il giorno dopo il più triste epilogo di una già complicata stagione, la rabbia fa spazio all’amarezza, alla delusione e all’incredulità. Non alla resa. Danilo Iervolino riconosce i tanti errori degli ultimi anni, tali da far sprofondare la Salernitana in C, con un Arechi balcanizzato e l’ordine pubblico a rischio. Il