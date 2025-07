Raffaele studia la Salernitana. Per l'attacco arriva Liguori dal Padova

Salernitana, in arrivo Liguori

Ma ovviamente è il mercato in entrata a tenere banco. Faggiano predica cautela sull’operazione Galo Capomaggio (28), il centrocampista offensivo del Cerignola. In realtà la trattativa sembra ai dettagli, ma il dirigente salentino non si sbilancia fino a quando non ha il contratto firmato tra le mani. Dal Cerignola potrebbe arrivare anche il centrocampista centrale Mattia Tascone (25), che a differenza di Capomaggio è in scadenza col club pugliese. È annunciato nei prossimi giorni l’arrivo in Umbria dell’attaccante Michael Liguori (26), svincolato, 30 gol nelle ultime tre stagioni col Padova. Per Liguori il ds Faggiano si è speso con dichiarazioni ben precise negli ultimi giorni a proposito della sua vicenda giudiziaria, che non è passata in giudicato ma ha visto pronunciarsi il Tribunale di Teramo nel primo grado di giudizio. Sempre per l’attacco si sonda Marco b (26) del Crotone, in scadenza. Serve un portiere, soprattutto dopo la cessione di Fiorillo. Lo svincolato Francesco Bardi (33) è un obiettivo, ma l’ex Reggiana aspetta che si concretizzi qualche richiesta dalla B. Un altro svincolato, Eugenio La Manna (35), è un’ipotesi. Piace Gabriele Pagliai (23), terzino destro in scadenza col Picerno, ma c’è un contatto col Bari anche per Moussa Mané (21). Il difensore Paolo Ghiglione (28) è stato ceduto in prestito al Padova. Ieri pomeriggio, intanto, dopo le visite mediche, al gruppo si è aggregato Eddy Cabianca (22), in prestito dalla Cremonese ed ex Feralpisalò.

Salernitana, ingresso libero per i tifosi

Le due amichevoli già fissate, quella di domenica prossima contro i dilettanti dell’Alba Cittareale Alto Lazio (prima categoria) e quella di domenica 27 luglio contro l’Ascoli, entrambe alle 17,30 a Cascia, saranno ad ingresso libero. Tra il primo ed il secondo impegno potrebbe essere inserito un terzo allenamento congiunto in attesa di definizione. Per la prossima settimana, a cominciare da domenica, è prevista la presenza di numerosi tifosi granata. Ieri ce n’era uno solo. Presto ci saranno novità anche sulla campagna abbonamenti.