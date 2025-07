Rinasce il Brescia, tra grandi obiettivi e un’intera comunità coinvolta

Oltre un mese e mezzo dopo l’incubo, il calcio a Brescia rivede la luce. Dal giorno più buio, da quel 29 maggio in cui è stata decretata la penalizzazione, con conseguente retrocessione in C, per il mancato pagamento degli stipendi da parte di Massimo Cellino, al sorriso emozionato di Giuseppe Pasini. È “l’uomo dell’acciaio”, presidente di Confindustria Lombardia e della Feralpisalò (di cui il nuovo Brescia ha rilevato il titolo sporti