SALERNO (Franco Esposito) - Con una doppietta di Inglese la Salernitana supera il Giulianova, evidenziando, soprattutto nel primo tempo, progressi in fase offensiva, ma anche qualche disattenzione in fase difensiva. 2-1 il finale. Dopo 5’ il portiere Morigi entra fallosamente sui piedi di Achik, Inglese non trova il bersaglio e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto, Inglese è implacabile. Achik, schierato da seconda punta al posto di Ferrari (affaticamento muscolare), si propone spesso al tiro, ma non riesce ad essere preciso. Su calcio d’angolo il Giulianova trova, al 20’, il pareggio: destro al volo dell’ex Esposito e Sepe è battuto. Buoni i movimenti di Cabianca e Villa sugli esterni, Capomaggio è ancora in ritardo di condizione, meglio de Boer e Varone a centrocampo. Un salvataggio sulla linea impedisce a Coppolaro di siglare il 2-1, poi ancora Achik alza la mira su assist di Cabianca. Pino Raffaele lascia la stessa squadra in campo (tranne il portiere Cevers al posto di Sepe) ad inizio ripresa. Segna Varone, ma il gol è annullato per fuorigioco. È buono, invece, il gol di Inglese sull’assist di Achik al 7’. Nel finale, Cevers salva sul tiro di Di Bartolomeo. La Salernitana dal 3 al 9 agosto sarà a Norcia. La seconda fase della preparazione sarà a porte chiuse. Domenica ultima amichevole a Cascia contro la Vis Pesaro.