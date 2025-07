Ecco i gironi di Serie C: il gruppo del Sud comincia dopo Campobasso

Oggi la Lega Pro ufficializzerà i tre gironi. Dal Bra, che giocherà a Sestri Levante, fino al Campobasso, il B sarà il più esteso territorialmente; qui anche altre tre neopromosse (Guidonia, Samb e Livorno) e la ripescata Ravenna. Nel girone A del nord le new entry Dolomiti Bellunesi, Ospitaletto e la riammessa Pro Patria. Due delle quattro retrocesse dalla B, Cosenza e Salernitana, trovano posto nel C, quello del Sud che ospiterà anche le novità Siracusa e Casarano, ancora una volta sulla carta il più “caldo” dal punto di vista del tifo. Le tre seconde squadre di A verranno dislocate tramite sorteggio. L’Atalanta non potrà finire nel girone A e la Juve nel C, dove sono già state. Lunedì i calendari.