La Spal è ufficialmente fallita: l'ex club di Tacopina e Follano ripartirà dall'Eccellenza

La Spal è ufficialmente fallita. Il destino della società, già opaco da diversi mesi, si è concluso con la soluzione peggiore possibile ovvero la liquidazione giudiziale della società di Joe Tacopina e Marcello Follano . Sono bastate poche ore dopo l'udienza davanti alla giudice Anna Ghedini per portare alla decisione che adesso avvierà tutto l'iter del caso per fare in modo che tutti i debiti vengano saldati.

La situazione debitoria della Spal

La prossima data cerchiata sul calendario è quella dell'11 dicembre, giorno in cui verrà effettuato l'esame dello stato del passivo. Ricordando che precisamente trenta giorni prima saranno scaduti i termini per tutti i creditori. Le istanze di liquidazione sono state presentate da una settantina di creditori, tra cui anche i calciatori che hanno segnalato degli arretrati pari a 1,2 milioni di euro di stipendi non pagati, a cui si sono sommati anche quelli di altri dipendenti per un ammontare di circa 170mila euro. A questi debiti vanno sommate le imposte e i contributi previdenziali che non sono stati versati negli ultimi anni, corrispodenti a circa 8,7 milioni di euro.