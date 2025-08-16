Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Golemic è tornato: dopo la nuova idoneità, il difensore riparte dalla Salernitana

Ufficiale l'ingaggio del difensore serbo da parte della squadra campana. Nell'estate del 2024 era stato fermato in seguito a un'aritmia cardiaca
Golemic è tornato: dopo la nuova idoneità, il difensore riparte dalla Salernitana
2 min

Rinforzo di grande esperienza per la Salernitana in vista del prossimo campionato di Serie C. La squadra campana ha ufficializzato l'ingaggio di Vladimir Golemic, difensore serbo classe 1991. Il giocatore ha ottenuto qualche settimana fa l'idoneità aver ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Golemic, infatti, nell'estate del 2024 era stato costretto allo stop dopo che, durante dei test medici quando allora era un giocatore del Vicenza, gli era stata individuata un'aritmia cardiaca. Adesso il giocatore è pronto a ripartire in Italia, dopo una parentesi al Mladost, con la maglia della Salernitana.

Salernitana, ecco Golemic: il comunicato

In seguito, il comunicato della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore serbo classe 1991 Vladimir Golemić. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Mladost e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2026". Trentaquttro anni, Golemic in italia ha vestito le maglie del Crotone (dove ha disputato anche 30 partite in Serie A) e del Vicenza. La Salernitana farà il proprio esordio in campionato lunedì 25 agosto, all'Arechi, contro il Siracusa.

