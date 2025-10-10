Salernitana, ufficiale l'addio di Petrachi: il comunicato

È ufficiale la risoluzione consensuale tra la Salernitana e Gianluca Petrachi, direttore sportivo che ha guidato l'area tecnica granata tra il 14 giugno 2024 e il 3 gennaio 2025. Aveva un contratto valido fino al 30 giugno 2026.
Salernitana, ufficiale l'addio di Gianluca Petrachi: il comunicato
Questa la nota ufficiale della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 - si legge - comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026. Ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da direttore sportivo della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali".