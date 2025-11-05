Foggia, si è dimesso Delio Rossi

Delio Rossi non è più l'allenatore del Foggia : ha rassegnato le sue dimissioni dopo quattordici partite tra campionato (Serie C, girone C) e Coppa di categoria. Dopo aver raggiunto la finale playoff nel 2023 con il club pugliese, persa nel doppio confronto contro il Lecco , Rossi era tornato a Foggia la scorsa estate.

Si conclude la terza avventura di Delio Rossi a Foggia

Un legame storico quello tra il tecnico e la società rossonera, che non è bastato a rendere duratura la sua terza avventura in carriera di Rossi alla guida del Foggia: dopo tre sconfitte consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate, intervallata dalla vittoria in trasferta contro il Crotone (2-0), l'ex mister della Lazio ha deciso di dimettersi. Il Foggia è attualmente penultimo in classifica a quota 10 punti, in condominio con Picerno e Cerignola.