Foggia, lo stadio Zaccheria compie 100 anni: ecco i grandi campioni che ci hanno giocato

In Italia c'è un nuovo stadio "secolare". Nella giornata di ieri, 22 novembre, ha festeggiato il compleanno lo stadio comunale "Pino Zaccheria". L'impianto di Foggia venne infatti inaugurato il 22 novembre del 1925, giorno in cui si disputò il derby contro l'Ideale Bari. Da quel momento sono stati tanti i campioni che hanno giocato sul manto erboso della città pugliese. Inevitabile, in un secolo di vita. Nei suoi 100 anni di storia, infatti, lo "Zaccheria", nominato così nel 1946 in memoria al pioniere del basket foggiano e sottotenente che perse la vita in combattimento sul fronte greco-albanese nel 1941, per undici stagioni è stato teatro della Serie A, negli anni '60 con il Foggia di Pugliese, mentre negli anni '90 è stato casa di Zemanlandia, con i rossoneri del tecnico boemo tra le maggiori rivelazioni di quelle stagioni. Lo stadio nel 1987 ha ospitato Papa Giovanni Paolo II nella visita a Foggia, mentre nel 1991 la Nazional, in una vittoria contro Cipro. Nel 2024, invece, allo "Zaccheria" ci sono stati funerali dei quattro giovani tifosi morti al rientro da una trasferta a Potenza. Da alcune settimane il Comune ha concesso in gestione l'impianto all'Heraclea, società attualmente militante nel campionato di Serie D.