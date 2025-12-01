Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Benevento, goleada alla Salernitana nel derby del Vigorito: sorpasso e Catania a -2© FOTO MOSCA

Benevento, goleada alla Salernitana nel derby del Vigorito: sorpasso e Catania a -2

La squadra di Floro Flores conquista una vittoria importantissima per la corsa promozione e supera i granata in classifica
3 min

Il Benevento di Antonio Floro Flores fa suo il derby con la Salernitana di Giuseppe Raffaele, vincendo con il roboante punteggio di 5-1. Decisive, sponda sannita, le reti realizzate da Pierozzi, Tumminello (doppietta) e Lamesta, accompagnate dall'autogol di Galo Capomaggio. Inutile ai fini del risultato finale la marcatura granata dello stesso ex Cerignola, assegnata dopo un lungo on field review dell'arbitro Madonia.

Benevento-Salernitana 5-1: super Tumminello, Capomaggio croce e delizia

Il derby del "Vigorito" si sblocca dopo appena sette minuti, con il gol di Pierozzi che fa subito esplodere il pubblico di fede giallorossa. Perfetto l'inserimento sul primo palo, su azione da calcio d'angolo, con Antonio Donnarumma che può solo guardare la sfera terminare in fondo al sacco. Benevento avanti. La reazione della Salernitana, però, non si fa attendere e al 23' arriva il "gol fantasma" di Capomaggio, in mischia su corner. Raffaele si gioca la "card" e chiama in causa il Football Video Support, con il direttore di gara chiamato a una lunga on field review: ad oltre tre minuti dalla chiusura dell'azione, la rete viene assegnata agli ospiti, per la gioia degli oltre 1.400 tifosi arrivati da Salerno. Un gol che non piega i padroni di casa, bravi a reagire nel finale di frazione con il solito Tumminello, che punisce ancora l'estremo difensore avversario. Nel recupero, il gol che indirizza definitivamente il match: Della Morte si invola in contropiede e prima di calciare vede intervenire in scivolata Capomaggio, che beffa Donnarumma e consegna il 3-1 ai sanniti. Nella ripresa, il canovaccio della partita non cambia: al 50' ci pensa ancora Tumminello, che cala il poker, mentre al 63' è Lamesta a infilare Donnarumma sul primo palo per il definitivo 5-1. Nell'ultimo terzo di gara, è pura accademia per la Strega, ora a +1 sulla Salernitana in classifica e a -2 dalla capolista Catania.

 

Serie C

