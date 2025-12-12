Capuano è una furia: "Indecenti e vergognosi, sembravamo delle ballerine. Mi prendo in faccia tutta la m..."

"Una prestazione indecente. Vergognosa. Giusto che la gente ci abbia buttato m**** addosso e fischiato. Il nostro mestiere è quello: siamo uomini di spettacolo". Uno sfogo senza filtri, quello di Eziolino Capuano in conferenza stampa dopo la sconfitta, la quinta consecutiva, del suo Giugliano, contro il Team Altamura per 1-0. Una partita giocata in inferiorità numerica dal decimo minuto del secondo tempo: "Non serve cercare alibi. La colpa è mia e ci metto la faccia: abbiamo strameritato di perdere". Adesso il Giugliano si trova al 17esimo posto nel girone C di Serie C con 15 punti conquistati in 17 partite.