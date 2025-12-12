Capuano è una furia: "Indecenti e vergognosi, sembravamo delle ballerine. Mi prendo in faccia tutta la m..."
"Una prestazione indecente. Vergognosa. Giusto che la gente ci abbia buttato m**** addosso e fischiato. Il nostro mestiere è quello: siamo uomini di spettacolo". Uno sfogo senza filtri, quello di Eziolino Capuano in conferenza stampa dopo la sconfitta, la quinta consecutiva, del suo Giugliano, contro il Team Altamura per 1-0. Una partita giocata in inferiorità numerica dal decimo minuto del secondo tempo: "Non serve cercare alibi. La colpa è mia e ci metto la faccia: abbiamo strameritato di perdere". Adesso il Giugliano si trova al 17esimo posto nel girone C di Serie C con 15 punti conquistati in 17 partite.
Capuano: "Amareggiato. I giocatori sembravano ballerine"
"Sono amareggiato. Mi assumo totalmente la paternità di questa indecenza: non cerco attenuanti". Capuano si è rivolto direttamente ai propri giocatori: "Per me il calcio è aggressività, sostanza. Oggi, per la prima volta, debbo dire che ho visto molti giocatori che sembravano ballerine che pattinavano in mezzo al campo. Ho visto cose assurde. Vedendo la partita da fuori penserei: "L'allenatore è troppo scarso". Resta però la tenacia da parte di Capuano, che ha voluto concludere con un messaggio preciso: "Io il Giugliano lo salvo, non mollo. Ma sicuramente vanno fatte delle valutazioni...".