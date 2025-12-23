Maxi squalifica in Serie C: 20 giocatori salteranno la 20ª giornata di campionato

Incredibile in Serie C: ben venti giocatori dei tre gioni sono stati squalificati per la 20esima giornata. Evidentemente il turno appena concluso è stato nervoso in maniera particolare e il giudice sportivo ha squalificato venti giocatori per una giornata. Alle squalifiche dei giocatori si aggiungono quelle degli allenatori: due turni di stop ad Alfonso De Lucia (Giugliano) e una per Giuseppe Agostinone (Ascoli), Felice Scotto (Cerignola), Domenico Di Cecco (Lumezzane) e Hicham Mifaty (Pontedera).