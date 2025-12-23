Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Maxi squalifica in Serie C: 20 giocatori salteranno la 20ª giornata di campionato© LAPRESSE

Maxi squalifica in Serie C: 20 giocatori salteranno la 20ª giornata di campionato

Diciannovesima giornata particolarmente nervosa nella terza serie. Oltre ai calciatori, squalificati anche cinque allenatori
TagsSerie C

Incredibile in Serie C: ben venti giocatori dei tre gioni sono stati squalificati per la 20esima giornata. Evidentemente il turno appena concluso è stato nervoso in maniera particolare e il giudice sportivo ha squalificato venti giocatori per una giornata. Alle squalifiche dei giocatori si aggiungono quelle degli allenatori: due turni di stop ad Alfonso De Lucia (Giugliano) e una per Giuseppe Agostinone (Ascoli), Felice Scotto (Cerignola), Domenico Di Cecco (Lumezzane) e Hicham Mifaty (Pontedera).

Serie C, squalificati venti giocatori per la 20esima giornata

Di seguito l'elenco completo dei giocatori che salteranno la 20esima giornata di Serie C: Marco Caldore (Giugliano), Edoardo Olivieri (Foggia), Vincenzo Alfieri e Nazareno Battista (Sambenedettese), Andrea Vallocchia (Ternana), Francesco Gallea Beidi e Fabrizio Paghera (Lumezzane), Mattia Novella (Potenza), Pietro Cianci (Arezzo), Pasquale Maiorino (Picerno), Christian Celesia (Campobasso), Gabriele Rocchi (Casertana), Gabriel Antonio Lunetta (Catania), Marco Orazio Pazienza (Foggia), Andrea Signorino (Gubbio), Federico Marchesi (Livorno), Linas Magelaitis (Perugia), Filippo D'Andrea (Pineto), Davide Balestreto (Union Brescia) e Leonardo Zarpellon (Virtus Verona).

