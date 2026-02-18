Il Foggia riparte da Pazienza: "Salvezza da raggiungere a tutti i costi"

Pazienza ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il suo staff sarà composto da Antonio La Porta come secondo, Leandro Zolla come preparatore atletico e Domenico Botticella, confermato allenatore dei portieri. Per Pazienza si tratta di tornare nella società rossonera nel cui settore giovanile è cresciuto, essendo nato a San Severo, proprio in provincia di Foggia. Nelle sue prime dichiarazioni ha evidenziato l'emozione: "Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l'obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso".