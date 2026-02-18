Il Foggia riparte da Pazienza: "Salvezza da raggiungere a tutti i costi"
Il Foggia riparte da Michele Pazienza. La squadra pugliese si trova attualmente all'ultimo posto in classifica nel girone C di Serie C, avendo ottenuto solamente sconfitte nelle ultime cinque partite. Dopo le dimissioni presentate dal precedente allenatore Vincenzo Cangelosi, la società rossonera ha deciso di mettere sotto contratto l'ex allenatore tra le altre di Pisa, Avellino, Cerignola e Torres.
Pazienza ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il suo staff sarà composto da Antonio La Porta come secondo, Leandro Zolla come preparatore atletico e Domenico Botticella, confermato allenatore dei portieri. Per Pazienza si tratta di tornare nella società rossonera nel cui settore giovanile è cresciuto, essendo nato a San Severo, proprio in provincia di Foggia. Nelle sue prime dichiarazioni ha evidenziato l'emozione: "Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l'obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso".