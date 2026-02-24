Serse Cosmi è ufficialmente il nuovo allenatore della Salernitana. La nota del club granata è stata diffusa poco fa. Ha firmato un contratto fino al prossimo giugno. Nel comunicato non si dice altro, ma è chiaro che se il tecnico umbro dovesse riuscire a portare la Salernitana in B, si aprirebbe un ciclo. Il suo vice sarà Giuseppe Scurto. Cosmi dovrebbe essere presentato giovedì. Intanto, oggi sta dirigendo il primo allenamento al centro sportivo Mary Rosy. La Salernitana è reduce dalla sconfitta interna col Catania, costata la panchina a Raffaele. Nel girone di ritorno ha ottenuto 12 punti in 9 gare. Domenica all'Arechi ospiterà il Catania.