Dove vedere Benevento-Catania in tv? Sky o Dazn, orario

Benevento-Catania, l'orario

Benevento-Catania andrà in scena oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 20:30 allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento.

Dove vedere Benevento-Catania in diretta tv

Benevento-Catania sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Benevento-Catania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, tramite Play Store e App Store, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta entrati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento per godersi i 90 minuti del "Vigorito".