giovedì 5 marzo 2026
Dove vedere Benevento-Catania in tv? Sky o Dazn, orario

La squadra di Floro Flores ospita la formazione allenata da Toscano: scontro che può valere la promozione diretta
1 min
Serie C Benevento catania

È il giorno di Benevento-Catania. Scontro al vertice nel girone C di Serie C, in occasione del turno infrasettimanale che vale la 30esima giornata della regular season 2025/26. I sanniti, in vetta con sette punti di vantaggio sugli etnei, sfidano la squadra allenata da Domenico Toscano. Floro Flores può chiudere il discorso promozione diretta in caso di vittoria.

Benevento-Catania, l'orario

Benevento-Catania andrà in scena oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 20:30 allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento.

Dove vedere Benevento-Catania in diretta tv

Benevento-Catania sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Benevento-Catania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, tramite Play Store e App Store, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta entrati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento per godersi i 90 minuti del "Vigorito".

 

