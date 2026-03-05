Dove vedere Benevento-Catania in tv? Sky o Dazn, orario
È il giorno di Benevento-Catania. Scontro al vertice nel girone C di Serie C, in occasione del turno infrasettimanale che vale la 30esima giornata della regular season 2025/26. I sanniti, in vetta con sette punti di vantaggio sugli etnei, sfidano la squadra allenata da Domenico Toscano. Floro Flores può chiudere il discorso promozione diretta in caso di vittoria.
Benevento-Catania, l'orario
Benevento-Catania andrà in scena oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 20:30 allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento.
Dove vedere Benevento-Catania in diretta tv
Benevento-Catania sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Benevento-Catania, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, tramite Play Store e App Store, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta entrati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento per godersi i 90 minuti del "Vigorito".