Dove vedere Casertana-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario
Una volta archiviato il pari a reti bianche con il Catania, la Salernitana di Serse Cosmi fa visita alla Casertana di Federico Coppitelli in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie C (girone C). Derby sentitissimo da ambo le parti, con il settore Distinti del "Pinto" andato sold out nel giro di poche ore. Appena tre i biglietti staccati per il settore ospiti, complice il divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di Salerno. I granata devono difendere il terzo posto in classifica, mentre i rossoblù vogliono riscattare la pesante sconfitta di Siracusa e restare in scia alle primissime posizioni.
Casertana-Salernitana, l'orario
Fischio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta, teatro del derby tutto campano tra Casertana e Salernitana.
Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta tv
Casertana-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport 252.
Casertana-Salernitana, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento e godersi i 90 minuti di Casertana-Salernitana.