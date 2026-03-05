Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Dove vedere Casertana-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra falchetti e granata: Coppitelli affronta Cosmi al "Pinto"
2 min
TagsSerie CcasertanaSalernitana

Una volta archiviato il pari a reti bianche con il Catania, la Salernitana di Serse Cosmi fa visita alla Casertana di Federico Coppitelli in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie C (girone C). Derby sentitissimo da ambo le parti, con il settore Distinti del "Pinto" andato sold out nel giro di poche ore. Appena tre i biglietti staccati per il settore ospiti, complice il divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di Salerno. I granata devono difendere il terzo posto in classifica, mentre i rossoblù vogliono riscattare la pesante sconfitta di Siracusa e restare in scia alle primissime posizioni.

Casertana-Salernitana, l'orario

Fischio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta, teatro del derby tutto campano tra Casertana e Salernitana.

Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta tv

Casertana-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport 252.

Casertana-Salernitana, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento e godersi i 90 minuti di Casertana-Salernitana.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

