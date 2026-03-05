Dove vedere Casertana-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario

Casertana-Salernitana, l'orario

Fischio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta, teatro del derby tutto campano tra Casertana e Salernitana.

Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta tv

Casertana-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport 252.

Casertana-Salernitana, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento e godersi i 90 minuti di Casertana-Salernitana.