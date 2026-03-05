Benevento-Catania diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE

La 30ª giornata del Girone C di Serie C vede lo scontro al vertice tra Benevento e Catania . Allo Stadio Ciro Vigorito si sfidano la prima e la seconda in classifica, separate da 7 punti prima di questo scontro diretto: i giallorossi di Floro Flores vogliono mettere una seria ipoteca sulla promozione diretta, mentre i siciliani di Toscano vogliono recuperare punti importanti per cercare il sorpasso. Fischio d'inizio alle 20.30: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Benevento e Catania fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

È già lanciato in avanti il Benevento: il miglior attacco della Serie C vuole subito fare male e portarsi in vantaggio.

20:00

Benevento-Catania, come arrivano a questo big match

Il Benevento arriva a questo scontro diretto reduce da due vittorie consecutive contro Altamura e Potenza, e da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Rallenta un po', invece, il Catania: pareggio nell'ultima contro la Salernitana, tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque.

19:50

Benevento e Catania, si sfidano prima e seconda del Girone C: la situazione

Ecco la situazione nel Girone C di Serie C, prima dello scontro diretto tra Benevento e Catania che può risultare decisivo per il futuro.