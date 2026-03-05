Benevento-Catania diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE
La 30ª giornata del Girone C di Serie C vede lo scontro al vertice tra Benevento e Catania. Allo Stadio Ciro Vigorito si sfidano la prima e la seconda in classifica, separate da 7 punti prima di questo scontro diretto: i giallorossi di Floro Flores vogliono mettere una seria ipoteca sulla promozione diretta, mentre i siciliani di Toscano vogliono recuperare punti importanti per cercare il sorpasso. Fischio d'inizio alle 20.30: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:42
11' - Tumminello pericoloso
Stacca altissimo Tumminello, con un colpo di testa pericoloso sul quale Dini deve distendersi per impedire il gol. Benevento sempre pericoloso e che gioca ad alta intensità.
20:36
5' - Inizio aggressivo del Benevento
È già lanciato in avanti il Benevento: il miglior attacco della Serie C vuole subito fare male e portarsi in vantaggio.
20:32
+++ 1' - Si comincia: inizia Benevento-Catania! +++
Fischio d'inizio al Ciro Vigorito: inizia Benevento-Catania!
20:28
Squadre in campo, tra poco si parte
Benevento e Catania fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.
20:22
Benevento e Catania divise da 7 punti in classifica
Manca pochissimo al fischio d'inizio al Ciro Vigorito per lo scontro diretto che può risultare decisivo per la promozione in B: il Benevento con una vittoria volerebbe a +10 sul Catania, ipotecando il posto diretto; il Catania vincendo si porterebbe a -4 dal Benevento, riaprendo la sfida per il primo posto.
20:15
Benevento-Catania, come è finita all'andata
All'andata (11ª giornata) fu il Catania a vincere per 1-0, grazie al calcio di rigore trasformato da Cicerelli.
20:05
Benevento-Catania, le scelte di Floro Flores e Toscano
Queste le scelte dei due tecnici per lo scontro diretto.
20:00
Benevento-Catania, come arrivano a questo big match
Il Benevento arriva a questo scontro diretto reduce da due vittorie consecutive contro Altamura e Potenza, e da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Rallenta un po', invece, il Catania: pareggio nell'ultima contro la Salernitana, tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque.
19:50
Benevento e Catania, si sfidano prima e seconda del Girone C: la situazione
Ecco la situazione nel Girone C di Serie C, prima dello scontro diretto tra Benevento e Catania che può risultare decisivo per il futuro.
19:40
Benevento-Catania, le formazioni ufficiali
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jiménez, D’Ausilio; Lunetta. Allenatore: Toscano.
19:30
Benevento-Catania, scontro al vertice nel Girone C
Il big match della 30ª giornata vede sfidarsi Benevento e Catania al Ciro Vigorito: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul corrieredellosport.it
Stadio Ciro Vigorito - Benevento