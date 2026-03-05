Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Benevento
Benevento
Catania
Catania
20:30
Serie C Girone C - 05.03.2026
Ciro Vigorito

TabellinoCalendarioClassifiche
Benevento
20:30
Catania

Benevento-Catania diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE

Il big match della 30ª giornata è lo scontro al vertice tra la prima e la seconda del Girone C: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsBeneventoSerie Ccatania
Aggiorna

La 30ª giornata del Girone C di Serie C vede lo scontro al vertice tra Benevento e Catania. Allo Stadio Ciro Vigorito si sfidano la prima e la seconda in classifica, separate da 7 punti prima di questo scontro diretto: i giallorossi di Floro Flores vogliono mettere una seria ipoteca sulla promozione diretta, mentre i siciliani di Toscano vogliono recuperare punti importanti per cercare il sorpasso. Fischio d'inizio alle 20.30: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:42

11' - Tumminello pericoloso

Stacca altissimo Tumminello, con un colpo di testa pericoloso sul quale Dini deve distendersi per impedire il gol. Benevento sempre pericoloso e che gioca ad alta intensità.

20:36

5' - Inizio aggressivo del Benevento

È già lanciato in avanti il Benevento: il miglior attacco della Serie C vuole subito fare male e portarsi in vantaggio.

20:32

+++ 1' - Si comincia: inizia Benevento-Catania! +++

Fischio d'inizio al Ciro Vigorito: inizia Benevento-Catania!

20:28

Squadre in campo, tra poco si parte

Benevento e Catania fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20:22

Benevento e Catania divise da 7 punti in classifica

Manca pochissimo al fischio d'inizio al Ciro Vigorito per lo scontro diretto che può risultare decisivo per la promozione in B: il Benevento con una vittoria volerebbe a +10 sul Catania, ipotecando il posto diretto; il Catania vincendo si porterebbe a -4 dal Benevento, riaprendo la sfida per il primo posto.

20:15

Benevento-Catania, come è finita all'andata

All'andata (11ª giornata) fu il Catania a vincere per 1-0, grazie al calcio di rigore trasformato da Cicerelli.

20:05

Benevento-Catania, le scelte di Floro Flores e Toscano

Queste le scelte dei due tecnici per lo scontro diretto.

20:00

Benevento-Catania, come arrivano a questo big match

Il Benevento arriva a questo scontro diretto reduce da due vittorie consecutive contro Altamura e Potenza, e da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Rallenta un po', invece, il Catania: pareggio nell'ultima contro la Salernitana, tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque.

19:50

Benevento e Catania, si sfidano prima e seconda del Girone C: la situazione

Ecco la situazione nel Girone C di Serie C, prima dello scontro diretto tra Benevento e Catania che può risultare decisivo per il futuro.

19:40

Benevento-Catania, le formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jiménez, D’Ausilio; Lunetta. Allenatore: Toscano.

19:30

Benevento-Catania, scontro al vertice nel Girone C

Il big match della 30ª giornata vede sfidarsi Benevento e Catania al Ciro Vigorito: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Ciro Vigorito - Benevento

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Da non perdere

Benevento-Catania

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS