Clamoroso a Verona, presidente-allenatore si autoesonera dopo 44 anni!

Era stato nominato il Ferguson italiano per la sua incredibile longevità in panchina. Da oltre 44 anni Gigi Fresco guidava la Virtus Verona , squadra che aveva portato dalla seconda categoria alla serie C. Della società veneta Fresco non solo era il tecnico, ma anche il presidente. E con una decisione che ha lasciato tutti sbigottiti, ha scelto di autoesonerarsi. Un modo per dare la scossa alla squadra, che attualmente occupa il terzultimo posto nel girone A di Serie C.

Fresco si autoesonera: ecco chi siederà in panchina

Fresco ha deciso di fare un passo indietro, nella speranza di ritrovare risultati e dare un segnale a tutta la squadra. La guida tecnica sarà affidata a Tommaso Chiecchi, finora allenatore in seconda. Fresco, formalmente resterà nello staff come vice allenatore, ma non sarà probabilmente in panchina nella sfida contro il Trento. Si chiude una pagina romantica e per certi versi epica: una favola sportiva che ha fatto innamorare tanti appassionati di calcio "vero", quello dei campi di provincia, dei progetti costruiti con pazienza e delle persone legate ad un club e alla sua tifoseria.