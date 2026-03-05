Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Clamoroso a Verona, presidente-allenatore si autoesonera dopo 44 anni! © LAPRESSE

Clamoroso a Verona, presidente-allenatore si autoesonera dopo 44 anni!

Gigi Fresco aveva portato la Virtus dalla seconda categoria alla Serie C: ora l'incredibile decisione
1 min

Era stato nominato il Ferguson italiano per la sua incredibile longevità in panchina. Da oltre 44 anni Gigi Fresco guidava la Virtus Verona, squadra che aveva portato dalla seconda categoria alla serie C. Della società veneta Fresco non solo era il tecnico, ma anche il presidente. E con una decisione che ha lasciato tutti sbigottiti, ha scelto di autoesonerarsi. Un modo per dare la scossa alla squadra, che attualmente occupa il terzultimo posto nel girone A di Serie C.

Fresco si autoesonera: ecco chi siederà in panchina

Fresco ha deciso di fare un passo indietro, nella speranza di ritrovare risultati e dare un segnale a tutta la squadra. La guida tecnica sarà affidata a Tommaso Chiecchi, finora allenatore in seconda. Fresco, formalmente resterà nello staff come vice allenatore, ma non sarà probabilmente in panchina nella sfida contro il Trento. Si chiude una pagina romantica e per certi versi epica: una favola sportiva che ha fatto innamorare tanti appassionati di calcio "vero", quello dei campi di provincia, dei progetti costruiti con pazienza e delle persone legate ad un club e alla sua tifoseria. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

