Trapani salvo: niente esclusione dal campionato, ma i punti di penalizzazione diventano 20

I punti di penalizzazione diventano 20

Con gli ulteriori 5 punti di penalizzazione, il totale diventa un pesantissimo -20 per il club siciliano, che a questo punto sprofonda nella classifica del Girone C, scendendo in penultima posizione a quota 23, con una lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Foggia e una in meno rispetto al Siracusa terzultimo. Senza sanzioni i punti sarebbero stati 43 e il Trapani si sarebbe trovato tra le prime dieci della graduatoria.

Antonini: "Sono scioccato"

Il presidente Antonini, dal proprio profilo fb ha commentato con un video il nuovo provvedimento: "È arrivata la sentenza del Tribunale Federale che come era prevedibile non ha escluso il Trapani dal campionato, ma ha comminato altri cinque punti di penalità della società per la vicenda legata all'Agenzia delle Entrate, nonostante la sospensiva della Corte di Giustizia Tributaria. Sono sinceramente scioccato. La cosa fondamentale però era che la squadra non venisse estromessa e questo è il dato più importante, lotteremo fino in fondo per ottenere la salvezza sul campo e riavere i punti sottratti nelle sedi preposte".