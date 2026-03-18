Dove vedere Potenza-Latina in tv? Sky o Dazn, orario
È il giorno di Potenza-Latina, gara valida per l'andta della finale della Coppa Italia di Serie C. Tra le particolarità della sfida, l'utilizzo del Var on site al posto dell'FVS, il sistema a chiamata normalmente adottato in questa categoria. Il Potenza scenderà in campo con una maglia speciale bianco avorio con banda rossoblù, realizzata per la doppia finale. Il match di ritorno è in programma il prossimo mercoledì 1 aprile con calcio d'inizio alle 20:30.
Potenza-Latina, l'orario
Potenza-Latina andrà in scena oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 20:30 allo stadio "Viviani" di Potenza. La partita è attesissima: chi vince il trofeo accederà direttamente agli ottavi di finale dei playoff per la promozione in Serie B, sugli spalti sono attesi 5mila tifosi. Uno stadio, dunque, gremito in ogni ordine di posto. In tribuna saranno presenti il presidente della Serie C Matteo Marani, il segretario Emanuele Paolucci e l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, partner della competizione che da quest’anno è denominata "Coppa Italia Regionale di Trenitalia".
Dove vedere Potenza-Latina in diretta tv
Potenza-Latina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 255) e NOW: è possibile installare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La app di NOW è accessibile attraverso un semplice login, previo abbonamento.
Potenza-Latina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, tramite Play Store e App Store, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta entrati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento per godersi i 90 minuti del Viviani.
È il giorno di Potenza-Latina, gara valida per l'andta della finale della Coppa Italia di Serie C. Tra le particolarità della sfida, l'utilizzo del Var on site al posto dell'FVS, il sistema a chiamata normalmente adottato in questa categoria. Il Potenza scenderà in campo con una maglia speciale bianco avorio con banda rossoblù, realizzata per la doppia finale. Il match di ritorno è in programma il prossimo mercoledì 1 aprile con calcio d'inizio alle 20:30.
Potenza-Latina, l'orario
Potenza-Latina andrà in scena oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 20:30 allo stadio "Viviani" di Potenza. La partita è attesissima: chi vince il trofeo accederà direttamente agli ottavi di finale dei playoff per la promozione in Serie B, sugli spalti sono attesi 5mila tifosi. Uno stadio, dunque, gremito in ogni ordine di posto. In tribuna saranno presenti il presidente della Serie C Matteo Marani, il segretario Emanuele Paolucci e l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, partner della competizione che da quest’anno è denominata "Coppa Italia Regionale di Trenitalia".