Dove vedere Potenza-Latina in tv? Sky o Dazn, orario

Dove vedere Potenza-Latina in diretta tv Potenza-Latina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 255) e NOW: è possibile installare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La app di NOW è accessibile attraverso un semplice login, previo abbonamento.

Potenza-Latina, dove vederla in streaming Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, tramite Play Store e App Store, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta entrati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare la finestra di riferimento per godersi i 90 minuti del Viviani.

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