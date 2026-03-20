Salernitana, parla Rufini: «Progetto ambizioso per fare bene»
Il nuovo patron in pectore del club granata è in attesa del via libera della FIGC per il closing con Iervolino, deciso a cedere il club. «Lavoriamo in silenzio»
SALERNO - La Federcalcio, secondo quanto previsto dalle Noif, sta facendo tutte le verifiche del caso sul passaggio di proprietà in corso nella Salernitana. Il club campano sta per passare dalla Salerno Coast Investment srl di Danilo Iervolino all’Antarees srl di Cristiano Rufini. Abbiamo contattato il futuro proprietario della Salernitana, 45enne imprenditore romano, presidente ed azionista di maggioranza di Olidata spa. Rufini è molto ermetico al telefono ed è comprensibile. «L’obiettivo è quello di fare bene», ci dice. Su tutto il resto chiede ai tifosi di avere pazienza perché «in questo momento è bene lavorare in silenzio». Per il momento, quindi, nessun proclama. Si attende l’ok da parte della Federcalcio. Il closing avverrà solo dopo tutti i controlli, come previsto dalle modifiche all’articolo 20 bis delle NOIF e dall’articolo 20 ter, introdotte lo scorso dicembre, in caso di subentro di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società sportive affiliate alla Federcalcio, che deve verificare i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. Ma un altro aspetto che in queste ore sarebbe sul tavolo e su cui si starebbe ragionando (e che potrebbe essere il più rilevante) è anche quello dell’entità della fideiussione bancaria che Rufini dovrebbe accollarsi. La fideiussione ad oggi è di 7,5 milioni di euro. Inoltre, è possibile che l’imprenditore romano venga affiancato anche da altri soci, i cui nomi sono top secret. Ci sarebbe anche un imprenditore salernitano. Tutto dovrebbe definirsi a metà della prossima settimana. Intanto, lunedì sera la Salernitana ospiterà l’Altamura. La squadra di Cosmi, terza in classifica, è in piena corsa per i play off. L’attuale ad Umberto Pagano ha rassicurato tutti i calciatori sull’equilibrio finanziario del club. Indubbiamente, per citare proprio Cosmi, un cambio di proprietà a stagione in corso è anomalo. Ma tant’è. Iervolino ha deciso di vendere e nulla o nessuno lo farà recedere dal suo proposito.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C