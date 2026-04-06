Il Benevento di Vigorito torna in Serie B dopo tre anni: battuta la Salernitana all'Arechi

Da Auteri a Floro Flores: la svolta del Benevento verso il ritorno in Serie B

Secondo salto in B per il Benevento, primo da allenatore per Floro Flores: l'ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Udinese è subentrato ad Auteri a partire dalla quattordicesima giornata di campionato e si è rivelato una mossa vincente. Come era accaduto nella vicina Avellino, un anno fa, l'avvicendamento del tecnico della prima squadra con quello della Primavera (in Irpinia, Biancolino subentrò a Pazienza) ha prodotto il miglior effetto possibile: score di 16 vittorie e 3 pareggi a fronte di due sole sconfitte per i sanniti con la nuova guida tecnica, che hanno viaggiato alla media di 2,41 punti a partita regalando un'altra impresa alla propria tifoseria.

La gioia di Vigorito: "Una grande gioia, Iervolino non lasci la Salernitana"

Emozionato nel commento a caldo, ai microfoni di OttoChannel, il presidente Vigorito: “È una grande gioia. Abbiamo vinto un campionato difficilissimo. Lo scorso anno sfiorammo quell’obiettivo, crollando nel girone di ritorno. Abbiamo avuto la svolta quest’anno con Antonio Floro Flores. Ora posso dire di essere più sereno. Ho vinto cinque campionati, ma è il primo che vinco in trasferta. Ho chiesto ai miei di festeggiare in maniera moderata perché siamo in un ambiente dove c’è delusione e quindi serve equilibrio. Ho esonerato Auteri secondo in classifica. Il calcio è molto crudele, a volte bisogna seguire le sensazioni. Ho scelto Floro Flores perché lo avevamo già scoperto e lo conoscevamo. Non era facile per un ragazzo alla prima esperienza da professionista prendere in mano una squadra. Ha preso la squadra ed è stato il primo calciatore tra i calciatori e ha guidato un gruppo splendido. Ora festeggiamo un traguardo meraviglioso. Abbiamo messo alle spalle un brutto periodo societario scegliendo i ragazzi del vivaio. Sono maturati loro, sono maturato io ed è maturata anche la città. Benevento merita di esserci, è il primo passo. Iervolino? Non do consigli, ma la città di Salerno e il pubblico di Salerno sono meravigliosi. Vedere uno stadio come quello di oggi dopo un momento difficile, incitarli per 98 minuti, mi ha fatto ricordare che l’amore della tifoseria granata non finisce mai. Se Iervolino vuole vivere passioni questa è la piazza giusta. Deve vivere queste emozioni. Lui è giovane, ma un giorno avrà la mia età e ricorderà queste gioie”.

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