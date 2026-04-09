Crotone, assalto al Catania in chiave playoff

CROTONE - Da potenziale finale a partita che non ha più molto da dire, non è stato un attimo, ma neanche troppo tempo. Lunedì sera con inizio alle 20.30 andrà in scena all’Ezio Scida l’incontro più importante della giornata, una partita che avrebbe potuto decidere le sorti del campionato e che invece ormai conta poco. Con il Benevento promosso in anticipo la terzultima di campionato mette davanti il Catania secondo con cinque punti di vantaggio sul Cosenza terzo e il Crotone che ha la Salernitana troppo lontana da raggiungere, ben cinque punti, ma con tre punti di vantaggio che si possono amministrare, sulla coppia composta da Cerignola e Monopoli. Posizioni di classifica non proprio cristallizzate ma qualsiasi risultato verrà fuori da questa partita non stravolgerà la graduatoria, le posizioni e gli obiettivi che le due squadre hanno dovuto ridisegnare nel corso della stagione, il Catania più del Crotone. E pensare che all’inizio dell’anno quando sono stati stilati i calendari i tifosi immaginavano una festa per una delle due squadre, magari una partita cruciale per la stagione nella quale qualcuna si giocava tutto e farlo nel proprio stadio o in uno stadio amico. Scenografia di un film perfetto che però è diventato di fantasia perché ci ha pensato il Benevento a recitare il ruolo dell’antagonista che si prende la scena e diventa protagonista. Sarebbe stato bello per i tifosi del Crotone festeggiare in casa insieme agli amici di Catania e stessa cosa sarebbe stato per i siciliani visto che fra le tifoserie c’è un vecchio gemellaggio. Spettacolo però non sarà, non lo sarà per la partita, anche se le squadre libere dall’assillo del risultato potrebbero dare vita ad una gara giocata a viso aperto e quindi molto gradevole, ma non sarà spettacolo sugli spalti, almeno per il momento. Martedì scorso l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha sospeso temporaneamente la vendita dei biglietti per approfondire se si tratta di partita a rischio. Nella giornata di ieri la società di casa ha aperto la vendita dei tagliandi specificando che gli abitanti della provincia di Catania non possono acquistare i biglietti. La settimana che precede la partita non è iniziata nel migliore dei modi per il tecnico del Crotone Emilio Longo che sul campo non ha trovato ben tre giocatori. La sconfitta con il Giugliano rischia di far saltare la gara al portiere Merelli toccato duro nel corso dell’incontro, l’esterno desto Novella lamenta un affaticamento al flessore, mentre i problemi al ginocchio non lasciano in pace il centrocampista Calvano. Le condizioni dei tre saranno seguite costantemente dallo staff sanitario che spera di poterli recuperare per lunedì.