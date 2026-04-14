Salernitana, domani il rogito per la cessione a Rufini

SALERNO - Domani, alle 16, appuntamento nello studio del notaio Occorsio di Roma per il rogito che definirà la cessione delle quote dalla Salerno Coast Investment srl di Danilo Iervolino, che è proprietaria della Salernitana, all’Antarees srl di Cristiano Rufini. Come da preliminare, la Antarees ha versato il 25% dell’aumento di capitale previsto, ovvero 1.250.000 euro. Nell’atto definitivo sarà contenuta la clausola sospensiva, che condizionerà l'efficacia del rogito al parere favorevole della Figc (che dovrebbe pronunciarsi in una ventina di giorni). Le parti (Iervolino e Rufini) stanno valutando anche una "coabitazione" temporanea (nelle more del parere Figc). Ovvero l'attuale CdA resterà in carica al momento della cessione e Massimo Sarandrea, l’advisor romano che ha da tempo condotto questa operazione per conto di Rufini, entrerà nel club come direttore generale. Se tutto andrà in questa direzione, Rufini e Sarandrea saranno a Salerno domenica per la gara all’Arechi col Picerno. Non è da escludere in futuro, come riferito giorni fa da Sarandrea proprio al Corriere dello Sport-Stadio, l'affiancamento di solide istituzioni finanziarie, come ad esempio il fondo Elliott. Il restante 75% dell’aumento di capitale dovrà essere versato entro i primi 18 mesi dalla data di perfezionamento dell’atto di cessione in forma pubblica. Iervolino, ovvero la Salerno Coast Investment srl, si impegna ad erogare in favore della società l’importo massimo di 12 milioni e mezzo prima della sottoscrizione del contratto definitivo (che serviranno per il pagamento di debiti ante cessione maturati dalla Salernitana) ed a versare altri 2 milioni a titolo di contributo a fondo perduto per la prossima stagione. Poi c’è la questione della fideiussione bancaria a prima richiesta da depositare in FIGC secondo il modello pubblicato dalla stessa Federazione, garanzia che deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.

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