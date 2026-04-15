Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Salernitana, i dubbi di Iervolino

Salernitana, i dubbi di Iervolino

Annunciato nel pomeriggio di oggi l'appuntamento in uno studio notarile di Roma per la cessione del club a Rufini. Ma le modifiche al preliminare d'accordo richieste dai nuovi acquirenti non convincerebbero i consulenti del patron granata
di Franco Esposito
2 min
SALERNO - È una giornata importante quella odierna per la Salernitana. O meglio dovrebbe esserlo. Per il pomeriggio, infatti, a Roma, presso lo studio notarile Giuliani-Occorsio in via Bertoloni ai Parioli è fissato l’appuntamento per stipulare l’atto definitivo di cessione delle quote dalla Salerno Coast Investment srl di Danilo Iervolino all’Antarees srl di Cristiano Rufini. Ma non convincerebbero i consulenti di Iervolino le modifiche apportate al preliminare. Tutto è stato rimesso alla volontà dell’imprenditore di Palma Campania. Sapremo tutto oggi. Il rogito, se sarà stipulato, conterrà una clausola sospensiva ovvero sarà condizionato al parere favorevole della Commissione Trasparenza Acquisizioni Societarie della Figc, che dovrà pronunciarsi entro una ventina di giorni. Intanto, Rufini ha fatto, come da preliminare, il versamento del 25% (1.250.000 euro) dell’aumento di capitale previsto dal preliminare. Soldi versati per ora in Antarees ma che poi, dopo l’ok federale, finiranno nelle casse della Salernitana. Per consentire tutto questo anche Rufini, come persona fisica, sarà acquirente di quote. Nelle more del parere della Figc Rufini e Sarandrea chiedono un periodo di “coabitazione”: l’attuale CdA resterà in carica (ma dovrà limitarsi all'ordinaria amministrazione) e nel club entrerà Massimo Sarandrea come direttore generale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS