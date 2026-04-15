Salernitana, i dubbi di Iervolino

SALERNO - È una giornata importante quella odierna per la Salernitana. O meglio dovrebbe esserlo. Per il pomeriggio, infatti, a Roma, presso lo studio notarile Giuliani-Occorsio in via Bertoloni ai Parioli è fissato l’appuntamento per stipulare l’atto definitivo di cessione delle quote dalla Salerno Coast Investment srl di Danilo Iervolino all’Antarees srl di Cristiano Rufini. Ma non convincerebbero i consulenti di Iervolino le modifiche apportate al preliminare. Tutto è stato rimesso alla volontà dell’imprenditore di Palma Campania. Sapremo tutto oggi. Il rogito, se sarà stipulato, conterrà una clausola sospensiva ovvero sarà condizionato al parere favorevole della Commissione Trasparenza Acquisizioni Societarie della Figc, che dovrà pronunciarsi entro una ventina di giorni. Intanto, Rufini ha fatto, come da preliminare, il versamento del 25% (1.250.000 euro) dell’aumento di capitale previsto dal preliminare. Soldi versati per ora in Antarees ma che poi, dopo l’ok federale, finiranno nelle casse della Salernitana. Per consentire tutto questo anche Rufini, come persona fisica, sarà acquirente di quote. Nelle more del parere della Figc Rufini e Sarandrea chiedono un periodo di “coabitazione”: l’attuale CdA resterà in carica (ma dovrà limitarsi all'ordinaria amministrazione) e nel club entrerà Massimo Sarandrea come direttore generale.

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