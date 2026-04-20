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Salernitana, rottura totale con Antarees. Avanti con Iervolino?

Salernitana, rottura totale con Antarees. Avanti con Iervolino?

Saltata definitivamente la trattativa per il passaggio del club a Rufini. Il patron granata riflette sul futuro che potrebbe dipendere anche dall'esito degli imminenti playoff
di Franco Esposito
2 min
È definitivamente saltata la trattativa con l’Antarees srl di Cristiano Rufini per la cessione della Salernitana. Lo riferiscono fonti attendibili. Il termine per la scadenza del preliminare era fissato per oggi, ma dal notaio Occorsio di Roma non andrà nessuno. Il contratto è stato, di fatto, risolto ieri. Iervolino, che dunque resta alla guida della società campana con la Salerno Coast Investment srl, ha sempre avuto un obiettivo in caso di cessione: assicurare un futuro solido al club. Le stesse fonti riferiscono che nell’ultima trattativa non sarebbero stati forniti alla Salernitana alcuni riscontri richiesti. E questo a prescindere dalla solidità in sé di Rufini, che ovviamente non è in discussione. Ma il calcio richiede impegni finanziari con tempistiche precise. Anche in serie C. Insomma, Iervolino non intende dismettere la Salernitana, ma venderla, assicurandole un futuro importante. Il club granata è nelle mani dell’imprenditore campano dal gennaio 2022. In questi anni Iervolino ha ottenuto due salvezze in serie A (mai nessuno ci era riuscito nella storia della Salernitana), poi due retrocessioni consecutive. Ed ha speso anche tanti soldi, rimettendoci circa 150 milioni. Ieri la Salernitana ha battuto il Picerno ed è terza, in piena corsa per un posto importante nei play off. L’ambiente si è ricompattato e chiede a Iervolino di restare. E chissà che di fronte ad un risultato importante nei play off, Iervolino non possa cambiare idea.

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