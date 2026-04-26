Arezzo in trionfo: Ascoli superato al fotofinish e ritorno in Serie B dopo 19 anni

Con un arrivo al fotofinish, l'Arezzo precede l'Ascoli al primo posto nel girone B della Serie C e si guadagna la promozione in Serie B dopo quasi un ventennio. La formazione toscana, allenata da Cristian Bucchi, supera per 3-1 la Torres nella 36ª e ultima giornata di campionato, mentre i marchigiani di mister Francesco Tomei vengono battuti 1-0 in trasferta dal Campobasso. Arezzo e Ascoli si erano affacciate all'ultima giornata a pari punti al primo posto, con i toscani che però avevano il vantaggio degli scontri diretti. Nel match di oggi allo Stadio Comunale Città di Arezzo, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 40' con Tavernelli su assist del veterano Ionita, per poi essere raggiunti, nella ripresa, dal gol di Di Stefano al 48'. Al 55' Alessandro Arena ha riportato l'Arezzo in vantaggio con un bel sinistro a giro. Nel quinto minuto di recupero è arrivato il gol della sicurezza firmato da Pattarello, a conclusione di un veloce contropiede. Nel frattempo l'Ascoli veniva sconfitto a Campobasso da un gol di Gala al 63': i marchigiani venivano da 10 vittorie consecutive e 12 punti rimontati sull'Arezzo.