Arezzo in trionfo: Ascoli superato al fotofinish e ritorno in Serie B dopo 19 anni
Con un arrivo al fotofinish, l'Arezzo precede l'Ascoli al primo posto nel girone B della Serie C e si guadagna la promozione in Serie B dopo quasi un ventennio. La formazione toscana, allenata da Cristian Bucchi, supera per 3-1 la Torres nella 36ª e ultima giornata di campionato, mentre i marchigiani di mister Francesco Tomei vengono battuti 1-0 in trasferta dal Campobasso. Arezzo e Ascoli si erano affacciate all'ultima giornata a pari punti al primo posto, con i toscani che però avevano il vantaggio degli scontri diretti. Nel match di oggi allo Stadio Comunale Città di Arezzo, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 40' con Tavernelli su assist del veterano Ionita, per poi essere raggiunti, nella ripresa, dal gol di Di Stefano al 48'. Al 55' Alessandro Arena ha riportato l'Arezzo in vantaggio con un bel sinistro a giro. Nel quinto minuto di recupero è arrivato il gol della sicurezza firmato da Pattarello, a conclusione di un veloce contropiede. Nel frattempo l'Ascoli veniva sconfitto a Campobasso da un gol di Gala al 63': i marchigiani venivano da 10 vittorie consecutive e 12 punti rimontati sull'Arezzo.
SERIE C, LE CLASSIFICHE DEI TRE GIRONI
L'Arezzo torna in B dopo 19 anni
È festa grande per l'Arezzo, che si aggiunge a Benevento e Vicenza, già promosse in Serie B negli altri due gironi: le tre squadre peraltro si contenderanno la Supercoppa di Serie C in un girone a tre con partite il 2, il 9 e il 16 maggio. La formazione amaranto, splendidamente guidata da Bucchi, mancava da 19 anni dalla serie cadetta, giocata per l'ultima volta nella stagione 2006-07, quando, in un campionato vinto dalla Juventus, l'Arezzo arrivò ventesimo (su 22 squadre), retrocedendo a causa dei 6 punti di penalizzazione inflitti per lo scandalo di Calciopoli. In panchina, in quella lontana stagione, si alternarono nientemeno che Antonio Conte e Maurizio Sarri. Nell'arrivo al fotofinish di quest'anno, l'Arezzo chiude a 80 punti, precedendo di 3 lunghezze l'Ascoli a 77, seguito dal Ravenna a 73.