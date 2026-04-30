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giovedì 30 aprile 2026
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Vigorito, il Benevento e la crisi del calcio: "Così si muore, i costi sono ormai insostenibili"

Il presidente del club campano a tutto tondo dopo la promozione in B: "Il ritorno in Serie A? Confermo il mio impegno..."
Tullio Calzone
1 min
TagsvigoritoBenevento

Presidente Vigorito, il suo Benevento è tornato vincente: 20 anni da dirigente, oltre che da imprenditore, spesi bene nel Sannio?
"Diciamo che abbiamo vinto un campionato ogni 4 anni. Con retrocessioni, certo, ma anche 5 tornei conquistati, diversi playoff disputati e uno scudetto con la Berretti guidata da mio fratello Ciro. R

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