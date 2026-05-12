Nessuna offerta all'asta: la Ternana è ufficialmente fallita

Si chiude senza offerte la procedura d’asta fallimentare della Ternana . Entro il termine fissato alle 12 del 12 maggio 2026 non è infatti arrivata alcuna proposta valida per rilevare il club rossoverde , facendo così naufragare il tentativo di salvare la società umbra.

La Ternana è fallita: i dettagli

Nelle ore precedenti si era parlato dell’interesse dell’imprenditore Fabio Splendori e di una possibile cordata, ma l’operazione non è stata concretizzata entro la scadenza prevista. A pesare sarebbe stato il mancato assenso di un altro imprenditore coinvolto nella trattativa. Decisiva anche la difficile situazione economica della Ternana, tra debiti pesanti e il rischio di una penalizzazione superiore ai dieci punti da parte della FIGC, elementi che hanno complicato qualsiasi prospettiva di continuità nei professionisti. Il club non prenderà quindi parte al prossimo campionato di Serie C, aprendo così la strada a una riammissione.

Ternana, ora che succede

Con il fallimento della procedura, la Ternana perde anche il titolo sportivo: i rossoverdi potrebbero ripartire dall’Eccellenza attraverso l’articolo 52 comma 10 delle NOIF oppure dalla Serie D, nel caso in cui venisse acquisito il titolo di un’altra società.