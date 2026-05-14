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Ostiamare in Serie C, premio in Campidoglio

Ostiamare in Serie C, premio in Campidoglio

La squadra di Daniele De Rossi ricevuta dal sindaco Roberto Gualtieri per lo storico traguardo
2 min
Questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri ha premiato la squadra per lo storico traguardo. "Avere una terza squadra in serie C è un'orgoglio - ha detto il primo cittadino. - Dopo tanti anni Roma adesso ha tre squadre professioniste, un trionfo che ci riempie di orgoglio. Complimenti a Daniele De Rossi e a tutti i calciatori che sono stati bravissimi. Un grande riscatto per Ostia e per un territorio su cui stiamo investendo tantissimo".

"Siamo felici di festeggiare la promozione dell’Ostiamare. Un grazie alla squadra, all’allenatore, a tutto lo staff. Un riconoscimento speciale al presidente Daniele De Rossi perché ha avuto il merito di aver creduto in un progetto ambizioso e di aver dato un futuro solido a una realtà sportiva storica e significativa di Roma. Quella dell’Ostiamare rappresenta anche una storia di riscatto e di orgoglio di una parte importante della nostra città, di Ostia e del litorale romano, che attraverso lo sport ritrovano senso di appartenenza, socialità e speranza per tanti giovani. Celebriamo una vittoria meritata, ma anche l'inizio di una nuova sfida che siamo certi l’Ostiamare affronterà con entusiasmo, serietà e determinazione" ha affermato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. "È un momento di grande felicità e orgoglio. Ostiamare è una storia straordinaria in cui siamo passati da una criticità a un rilancio." ha aggiunto Alessandro Onorato, assessore allo Sport e ai grandi eventi.

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