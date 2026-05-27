Play Off Serie C, il Brescia batte la Salernitana e vola in finale

L' Union Brescia vince al Rigamonti e conquista la finale playoff: 2-0 contro la Salernitana . Dopo l'1-1 della gara d'andata all'Arechi, la squadra di Corini domina contro i campani e conquista l'accesso all'ultimo atto che deciderà l'ultima promossa in Serie B. Come all'andata con una rovesciata meravigliosa, Crespi segna anche al ritorno dopo appena 46 secondi. Brescia che poi mantiene bene il vantaggio, ha diverse occasioni per chiudere la partita e la Salernitana non si fa abbastanza pericolosa. Vido a recupero ormai scaduto firma la rete del raddoppio e chiude la pratica per la finale sotto gli occhi di Sandro Tonali .

Crespi segna anche nella semifinale di ritorno: Salernitana ko

Crespi porta subito avanti l’Union Brescia: passano esattamente 46 secondi e la difesa della Salernitana è protagonista di un disastro: Anastasio cade in area dopo un contrasto troppo debole per essere punito, cross basso di Lamesta in mezzo, Donnarumma e Golemic si scontrano, e il pallone sbuca sui piedi di Crespi che da due passi a porta libera la mette dentro. Lo stesso Donnarumma è costretto a uscire poco dopo per un problema al dito provocato dallo scontro con il compagno Golemic. La Salernitana non riesce a reagire ed è dominio del Brescia che ci prova con Zennaro e ancora Crespi. Al 36′ la prima azione pericolosa della Salernitana: Mallamo calcia dal limite dell’area, Gori respinge male, sulla ribattuta arriva Lescano prima di tutti, ma calcia male, facile la presa del portiere avversario.

Vido chiude la partita, Brescia in finale

Nella ripresa entra meglio la Salernitana con Inglese che va vicino al gol con la specialità della casa, il colpo di testa: serve un grande intervento di Gori per evitare il gol. I granata provano a cavalcare l'entusiasmo ma non riescono più a impensierire la porta di Gori. Il Brescia si fa sempre più pericoloso, prima Cisco ci prova dal limite dell’area e il pallone va fuori di poco. Poi con Crespi che segna la rete del raddoppio, ma viene annullata per fuorigioco. Nel finale Marras sfiora il secondo gol, calcia fortissimo ma è centrale e Brancolini respinge. A chiudere la partita ci pensa Vido, all'ultim minuto di recupero: ripartenza del Brescia, i giocatori della Salernitana stremati si fermano e lasciano involare Cisco, che a tu per tu con il portiere serve Vido e a porta vuota la mette dentro.