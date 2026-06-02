Brescia-Ascoli sospesa per pioggia, quando si recupera l'andata della finale playoff di Serie C

Finale playoff Serie C: Crespi risponde a Rizzo Pinna, poi la sospensione per pioggia

Allo stadio "Rigamonti" è il gol di Rizzo Pinna a sbloccare l'andata della finale playoff di Serie C, con la conclusione vincente che all'8' supera il portiere Gori. Non si fa attendere la risposta dei padroni di casa, con il solito Valerio Crespi che riesce a toccare la sfera da pochi passi e a battere l'estremo difensore avversario. 1-1 e terzo gol in tre partite per l'ex Avellino. Poi, al 16' della seconda frazione di gioco la sospensione della partita per campo impraticabile. Allerta meteo a Brescia e pioggia che non ha consentito alle due finaliste di proseguire, complice la situazione sulla fascia adiacente alle due panchine. Una volta rientrato in campo con i capitani delle squadre, l'arbitro Di Loreto ha fischiato tre volte e ufficializzato il rinvio. La sfida sarà recuperata domani, per motivi logistico-organizzativi, alle ore 19. Restano da giocare 28 minuti più recupero.