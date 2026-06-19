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Salernitana e Cosmi ancora insieme: ufficiale l'accordo

Salernitana e Cosmi ancora insieme: ufficiale l'accordo

Il tecnico guiderà l'assalto alla Serie B mancato negli ultimi playoff. Il ds Faggiano in azione sul mercato: confermato l'interesse per il difensore del Cosenza Caporale
di Franco Esposito
1 min
Come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Salernitana ha pochi minuti fa annunciato, nel giorno del suo 107° compleanno, il rinnovo dell'accordo con Serse Cosmi fino al 2027, con opzione di rinnovo. Il ds Daniele Faggiano ha prolungato il suo contratto fino al 2028. Gennaro Alfano è il nuovo direttore operativo dell’area sportiva. La squadra granata effettuerà il ritiro precampionato a Cascia (PG), dove alloggerà presso il Grand Hotel Elite dal 14 al 31 luglio. Tra le prime operazioni di mercato c'è quella per alessandro Caporale difensore centrale del Cosenza.

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