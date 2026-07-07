Acireale, ultimo abbraccio a Ciro Femiano

ACIREALE - Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Ciro Femiano, scomparso nei giorni scorsi, nell’imminenza del 76° compleanno, ad Acireale, città che riteneva sua, conservando immutato l’amore per Napoli che gli aveva dato i natali. Nella seconda metà degli Anni 70 le nozze con l’acese Marinella Scandurra, conosciuta durante la militanza in granata, che rafforzò il suo legame con Acireale, pur girando l’Italia in ragione del suo impegno da direttore sportivo e membro dello staff di Giorgio Perinetti, il quale ha espresso tra i primi sentimenti di cordoglio, come Luciano Moggi, Rino Gattuso, Nino Pulvirenti, Carlo Osti, Saro Foti, Daniele Faggiano e Giovanni Carnevali. Cattedrale di Acireale gremita in ogni angolo e sulla bara pure una maglia dell’AcquaPozzillo, denominazione della gloriosa squadra granata sino al 1972, ed una sciarpa degli ultrà. Tra il pubblico molti volti noti, con la città rappresentata dal sindaco, Roberto Barbagallo, accompagnato dall’assessore Gracy Urso, ex calciatori e dirigenti, compresi Orazio Sorbello, Enrico Barbagallo, Michele Ferrigno, Franco Proto, Mario Cannavò, Turi Tudisco, Mario Marino, Josè Sorbello, Pippo Marino, Vladimiro Caramel, Maurizio Anastasi, Nino Ballarino, Pippo Bonanno, Giorgio Borbone, Nino Aglieri, Lucio Tosto, Pietro Raneri, Nino Blanco ed Enzo Li Pira. Tutti stretti a Marinella, ai figli Alfredo, Fabio e Simona, ai fratelli Lello e Mimmo ed agli storici amici Franco ed Anna, giunti da Napoli. Commovente l’ingresso del feretro in chiesa, con due ali di giovani della scuola calcio “Stella nascente” a rendere omaggio allo scomparso. E proprio ai giovani si è rivolto il celebrante, don Giuseppe Pavone, richiamando una parola spesso usata nel calcio, la salvezza. “Nel caso di Ciro e non solo – ha detto – la salvezza è Dio”.

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